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فن

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ وحيد حامد

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن سفر الكاتب الكبير وحيد حامد الى المانيا لتلقى العلاج بعد ان داهمته المتاعب فى القلب.

وقال الشناوي : " الي كل من يسأل عن الكاتب الكبير وحيد حامد هو بخير كلمني قبل ثوان، هو حاليا في ميونخ زيارة دورية لاحد مستشفيات القلب هناك. دعواتكم بالشفاء العاجل لكاتبنا الكبير".

يذكر ان اخر اعمال الكاتب وحيد حامد كان مسلسل "الجماعة 2" والذى عرض العام قبل الماضى فى رمضان.

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