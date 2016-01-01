جد طفل الشروق: المختطفون هددوا بقتل حفيدي واختطاف حفيدتي.. فيديو

قال المستشار فايز ملاك، جد طفل الشروق المختطف، إنه كان يثق تمامًا في قدرة الشرطة المصرية على إعادة حفيده.





وأضاف " ملاك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «نحن نتقدم في عهد الرئيس السيسي رغم الصعوبات»، مشيرًا إلى أن المختطفين هددوا بقتل حفيده، واختطاف حفيدته وذبحها.





وتابع جد الطفل، «الضباط أقاموا في منزلي منذ الواقعة، وتركوا حياتهم الشخصية»، مشيرًا إلى أن المتهمين حاولوا منع الطفل من الصلاة.





ونفى ما تردد حول وجود خلافات مالية وعائلية كانت دافعًا لعملية الاختطاف، مشيرًا إلى أن ثراء العائلة كان دافعًا أساسيًا لاختطافه.





وأشار جد طفل الشروق المختطف، إلى أن الداخلية رفضت دفع فدية للمتهمين، وأكدت أنه سيعود إلينا سالمًا، لافتًا إلى أن الأمن أبلغه يوم الجمعة برصد مكان المختطفين.





ووجه ملاك الشكر لوزارة الداخلية قائلًا: «أخذوا الأمر بحسم وجدية، و15 ضابطًا أقاموا في منزلي ومعهم أحدث الأجهزة لتتبع الخاطفين».