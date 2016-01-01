ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:33 م
تيد كروز عضو مجلس
تيد كروز عضو مجلس الشيوخ
أسامة علي
قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه ذهب إحدى المرات إلى واشنطن وقابل تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ، فأخبره الأخير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل قوى.

ووجه "عابد"، خلال لقائه بفضائية "الحياة"، سؤالًا "كروز" قائلًا "لماذا الرئيس السيسي رجل قوى؟"، فكان رده "لأنه استطاع أن ينجز إصلاحات فى فترة وجيزة لم يتم إنجازها وقت الثورة الفرنسية التي ظلت الدولة بعدها 80 عامًا لم تنجز مثلها".

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه اتفق مع "كروز" على إصدار قانون يصنف جماعة الإخوان كإرهابية، لافتًا إلى أنهم بذلوا مجهودًا لإصداره ولكن أموال قطر وتركيا التى تدفع للمنظمات العالمية كهيومن رايتس والعفو الدولية حالت دون ذلك لأنهم يعتقدون أنه إذا أصدر هذا القانون سيشكل خطرًا عليهم وستنتقل الجماعة الإرهابية إلى بلادهم.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اختطاف طفل الشروق من أمام فيلته

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

مشروب يخلصك من الكرش نهائيا بأسرع ما يمكن

ديشامب: خطط هنري لإسقاط فرنسا غريبة

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو

أمين الفتوى: لا يشترط الوضوء عند قراءة القرآن.. فيديو

طلب غريب من نيمار مقابل الاستمرار مع باريس سان جيرمان

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

شاهد.. أحمد ناجي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمالي الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه
أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو
بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو
علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية
بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟