علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه ذهب إحدى المرات إلى واشنطن وقابل تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ، فأخبره الأخير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل قوى.





ووجه "عابد"، خلال لقائه بفضائية "الحياة"، سؤالًا "كروز" قائلًا "لماذا الرئيس السيسي رجل قوى؟"، فكان رده "لأنه استطاع أن ينجز إصلاحات فى فترة وجيزة لم يتم إنجازها وقت الثورة الفرنسية التي ظلت الدولة بعدها 80 عامًا لم تنجز مثلها".





وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه اتفق مع "كروز" على إصدار قانون يصنف جماعة الإخوان كإرهابية، لافتًا إلى أنهم بذلوا مجهودًا لإصداره ولكن أموال قطر وتركيا التى تدفع للمنظمات العالمية كهيومن رايتس والعفو الدولية حالت دون ذلك لأنهم يعتقدون أنه إذا أصدر هذا القانون سيشكل خطرًا عليهم وستنتقل الجماعة الإرهابية إلى بلادهم.