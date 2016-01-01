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ديني

انطلاق الدورة التدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة الليبيين

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:26 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء نائب رئيس مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر؛ أن شباب العلماء ودعاة اليوم مهمتهم أصعب من مهمة العلماء السابقين، لأنهم بحاجة إلى الاطلاع على التراث، والتفاعل مع مستحدثات العصر وتداعياته الإيجابية والسلبية أيضًا.

وقال "القوصي"، خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، لتأهيل عدد من الأئمة والدعاة الليبيين بمقر المنظمة بالقاهرة، إن مواكبة العصر والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة ملحة لمعرفة طريقة التعامل والبناء الفكري لما يُقال، لأن هناك من مُلِئَت أذهانهم بما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, مشيرًا إلى ضرورة عدم الانغلاق والاطلاع على العلوم والثقافات الأخرى.

وقال إن العلماء اليوم يواجهون موجات وتيارات مختلفة, فكما أفرز التفكير الظلامي نزعات التكفير والتطرف, فهناك على الجانب الآخر دعوات للإلحاد التى تعمل على خلخلة المجتمعات الإسلامي.

تتضمن الدورة عدة محاور وموضوعات: مقاصد القرآن الكريم, مقاصد الدعوة, واجب العلماء نحو الحاكم والمجتمع, المذهبية بين الاعتدال والتطرف, وتستمر حتى 26 من يوليو الجاري.

تأتي تلك الدورة في إطار دور الأزهر الشريف في تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف أنحاء العالم, لنشر الإسلام الوسطي المعتدل وتصحيح صورة الإسلام الخاطئة التي يروجها المتطرفون, وتفعيل تعاون علماء الأمة المعتمَدين لصلة الأرحام العلمية، وتعاون مدارس العلم الوسطية المعتمدة بين المسلمين تحت مظلة الأزهر الشريف بمنهجه الرائد.

جدير بالذكر أن هناك فرعا للمنظمة العالمية لخريجي الازهر في ليبيا تـأسس في عام 2017 ويترأسه الدكتور عبد المولى البغدادي ونائب رئيس الفرع الشيخ أكرم الجراري.

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