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كأس العالم

النني عن فتية الكهف: ندعو الله من أجل سلامتهم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:38 ص
النني عن فتية الكهف:
النني عن فتية الكهف: ندعو الله من أجل سلامتهم
أ ش أ
نشر اللاعب محمد الننى المحترف فى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى صورة لاطفال فريق كرة القدم الذين تعثروا فى الكهف بتايلاند، وذلك تزامنا مع أول مجموعة منهم.

وقال "الننى" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوم الأحد: "نتابع كل لحظة من عمليات إنقاذ أطفال فريق كرة القدم العالقين فى الكهف بتايلاند، ندعو الله من أجل سلامتهم وننتظرهم في حب وشغف".

يشار إلى أن 13 غواصا أجنبيا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية يسعون إلى إخراج الفتية الذين لا يجيدون السباحة عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص الأسبوع الماضي.

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