بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

قال عبد الرحمن عرابي، بطل الملاكمة، الحاصل على ميدالية ذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط، إن الدولة تحتاج إلى وقفة لدعم الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن الألعاب الفردية تحقق ميداليات ذهبية رغم ضعف الإمكانيات.





وأضاف "عرابي"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أبطال العالم الذين نتفوق عليهم، لا يفكرون إلا في التمرين، أما نحن فنفكر في مصاريفنا، ومصاريف المعيشة.





من جانبه قال هيثم فهمي، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة والحاصل على الميدالية الذهبية، إن راتبه الشهري 500 جنيه، مشيرا إلى أنه ينفق من جيبه على لعبته، ويرهق أسرته بمصاريفه.



