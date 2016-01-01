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فن

نجمة مسرح مصر تنشر صورتها مع زوجها

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:49 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، صورة جديدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مع زوجها النجم حمدي الميرغني.

وشارك حمدي المرغني في سباق عيد الفطر بفيلم «الأبلة طمطم» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

يذكر أن نجمة مسرح مصر "إسراء عبد الفتاح"، احتفلت خلال شهر سبتمبر الماضي، بزفافها على الفنان حمدي الميرغني، في حفل ضخم، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
نجمة مسرح مصر تنشر صورتها مع زوجها

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