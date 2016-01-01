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وكيل البرلمان: برنامج الحكومة مليء بالطموحات والآمال

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:42 م
النائب السيد الشريف
النائب السيد الشريف
محمد الصاحى
أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب لدراسة بيان الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإعداد تقرير يقدم للمجلس يتوافق مع التوجه الجديد لبناء دولة حديثة.

وقال "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لما جبريل» في برنامج «هنا العاصمة»، إن اللجنة ركزت على مدى تقديم الحكومة لبرنامج زمني دقيق لتنفيذ البرنامج الذي قدمته الحكومة، إضافة إلى إعداد تقرير ربع سنوي بمثابة كشف حساب دوري لبيان ما أنجزته الحكومة من برنامجها وفقًا للمخططات الزمنية التي تعهدت بها، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء المستشار عمرو مروان ممثل الحكومة بمجلس النواب للتشاور معه في العديد من النقاط التي وردت في برنامج الحكومة.

وأوضح أن بيان الحكومة مليء بالطموحات للمواطنين والآمال معقودة عليه في تحقيق تلك الطموحات.

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