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ثقافة

افتتاح تاريخي عالمي لقصر ثقافة شرم الشيخ

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:34 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
أ ش أ
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء يوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تم خلاله استعراض اللمسات النهائية في الأعمال الجارية بقصر ثقافة شرم الشيخ ، كما تم مناقشة التجهيز للافتتاح التاريخي العالمي للقصر بمشاركة 10 فرق للفنون الشعبية والموسيقى العربية من عدة محافظات، واستغلال شارع قصر الثقافة الذي حولته المحافظة الى تحفة فنية تشمل العديد من الأعمال الفنية والتشكيلية فضلا عن المسرح المكشوف والشاشة العملاقة.

وستجوب هذه الفرق كافة ميادين شرم الشيخ لمدة ثلاثة ليال، فضلا على يوم الافتتاح بمشاركة فناني المحافظة ، وستشارك وزارة الثقافة بفرقها الى جانب محافظة جنوب سيناء ليكون الاحتفال عالميا.

وسيتم تحديد ميعاد الاحتفال بعد الاتفاق بين المحافظ ووزيرة الثقافة خلال شهر يوليو الجاري.

شارك في اللقاء اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.

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