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حوادث

صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:02 م
طفل الشروق عقب تحريره
طفل الشروق عقب تحريره
رامى المهدي
أثارت قضية الطفل المختطف بالشروق منذ عدة أيام الرأي العام حتى أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه القبض على عدد من المتهمين باختطاف الطفل من أمام منزله.

المشهد الأول
قام المستشار فايز مليكي جد الطفل المختطف بصحبة الأسرة بالاحتفال بحفيده فور عودته من منزله، ومع بداية الأمر لم يدلِ أحد من أفراد الأسرة بأي تصريح لوسائل الإعلام مكتفين بعودة نجلهم إلى أحضانهم بعد رحلة عذاب في البحث عنه.

المشهد الثاني

تلقي جد الطفل اتصالا هاتفيا في اليوم الثاني من اختطاف حفيده من أحد الأشخاص يساومه على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه.

المشهد الثالث 
وأضاف جد الطفل المختطف أن لديه ثلاثة ابناء منهم مهندس ومحامٍ والثالثة تعمل فى أحد البنوك الكبرى؛ مضيفا أن المتهمين حرموا الأسرة من الطفل عدة أيام دون أي ذنب، مشيرًا إلى أن ذنبنا الوحيد أننا نسعى علي لقمة العيش والكسب بالحلال.

المشهد الرابع

قدم المستشار فايز مليكي الشكر للأجهزة الأمنية علي جهودها في عودة الطفل كما قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي عودة الأمان لمصر، مؤكدا أن مصر سوف تظل في مكانتها الآمنة.

المشهد الخامس

أكد جد الطفل أنه كان يشاهد مباراة كأس العالم في تمام الساعة الرابعة عصر الثلاثاء وفوجئ بصوت صراخ علي الفور هرول مسرعا أمام الفيلا ففوجئ بسيارة مسرعة لم يستطع أن يشاهد ارقامها المعدنية.

المشهد السادس

وأضاف جد الطفل في هذه اللحظة شاهدت نجلتي تقود السيارة وتلاحق المتهمين لإنقاذ الطفل من يد العصابة الإجرامية وأثناء محاولتها انقاذه قام المتهمون بتضيق الخناق عليها في الشارع مما أدى إلي اصطدام سيارتها بحاجز خرساني وفر المتهمون هاربين من مسرح الواقعة.

المشهد السابع

وأكد جد الطفل لـ"صدي البلد"، أنه لم يدفع أموالًا للعصابة، مشيرا إلى أنه طلب من الاجهزة الامنية دفع مبالغ مالية لتلك العصابة مقابل عودة حفيده ولكن الأمن اخبرني ان تلك الواقعة في ذمة الاجهزة الامنية وهم مطالبون بعودته.

المشهد الثامن

وقال جد الطفل إن الأجهزة الأمنية قامت بأداء عملها على أكمل وجه مقدما الشكر لرجال مباحث الشروق وعلي رأسهم أحمد إبراهيم رئيس المباحث واللواء جمال عبد الباري قطاع الأمن الوطني.

المشهد التاسع

قال الطفل هشام سامي بعد عودته إنه اثناء لهوه امام منزله فوجئ بثلاثة اشخاص يقودون سيارة سوداء اللون واثناء ووصولهم امام الفيلا ترجل شخصان وقاموا بتكميم فمي وتوجهوا بي إلى منطقة القطامية ومكثنا خلالها عدة أيام داخل فيلا .

المشهد العاشر

وأضاف الطفل أن المتهمين "كانوا بياكلوا دائما فراخ وفي اليوم الأول قام أحد المتهمين بضربي بسبب سؤالي المتكرر انتم عايزين مني ايه".

المشهد الحادي عشر

طالبت أسرة الطفل من النائب العام بسرعة البت في القضية ومعاقبة المتهمين بتوقيع عليهم أقصى عقوبة لكي لا يتم تكرار الجريمة مرة أخرى مؤكدين أنهم عاشوا أيامًا سوداء في البحث عن نجلهم المختطف.

المشهد الثاني عشر
وأكد عم الطفل المختطف أن الأسرة لم تتردد لحظة واحدة في دفع الأموال ولكن الاجهزة الامنية قامت بدورها علي أكمل وجه ممكن.

صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور

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