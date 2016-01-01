ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:47 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
علق الإعلامي أحمد موسى، على تقاضي أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، 500 جنيه شهريا، قائلا: "اللي بسمعه ده فضيحة، ومهزلة".

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "المفروض نكرم الأبطال دول ونديلهم حقهم، بدل منتخب كرة القدم اللي فضحنا في كاس العالم".

وقال: "حقوا علينا، احنا مديونين ليكوا بالاعتذار"، مستدركا: "انتوا عارفين يعني ايه ميدالية دهب؟، لازم نكرم الأبطال الحقيقيين، وياخدوا حقهم ووضعهم اللي يستحقوه".

ترشيحاتنا

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

ننشر أول صور للمتهمين بخطف طفل الشروق

طفل الشروق: اللي خاطفيني كانوا بيأكلوني فراخ ورز.. فيديو

تحقيقات النيابة في فساد النقل العام: تخريد 47 سيارة عقب تجديدها بالملايين

ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو

أمين الفتوى: لا يشترط الوضوء عند قراءة القرآن.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو

قرار تاريخى من بوتين بعد خروج روسيا من منافسات كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه
أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو
بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو
علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية
بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟