أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقاضي أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، 500 جنيه شهريا، قائلا: "اللي بسمعه ده فضيحة، ومهزلة".



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "المفروض نكرم الأبطال دول ونديلهم حقهم، بدل منتخب كرة القدم اللي فضحنا في كاس العالم".



وقال: "حقوا علينا، احنا مديونين ليكوا بالاعتذار"، مستدركا: "انتوا عارفين يعني ايه ميدالية دهب؟، لازم نكرم الأبطال الحقيقيين، وياخدوا حقهم ووضعهم اللي يستحقوه".



