وكيل صحة الدقهلية: 5 مستشفيات تقدم خدمة الغسيل الكلوي

صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأنه حرصًا من مديرية الصحة بالدقهلية لرفع المعاناة عن المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل كلوى طارئ ، وحرصا على المرضى من عناء التحويل والسفر مسافات طويلة الى مستشفى الإحالة للحصول على هذه الخدمة التخصصية والمهمة لحياة المريض، حيث كان مستشفى الإحالة الوحيد لهذه الحالات هى المستشفى الدولى بالمنصورة، فقد قامت مديرية الصحة بالدقهلية على توفير هذه الخدمة في 4 مستشفيات أخرى لخدمة المرضى.



وأضاف أن مستشفى ميت غمر المركزى كانت آخر مستشفى توفرت بها الخدمة، وبذلك أصبح عدد 5 مستشفيات تتوفر بها خدمة الغسيل الكلوي الطوارئ و هذه المستشفيات هي (مستشفى المنصورة العام الجديد - مستشفى دكرنس العام - مستشفى منية النصر - مستشفى شربين المركزى - مستشفى ميت غمر المركزي).



وذكر أنه تم إجراء أكثر من 300 جلسة غسيل كلوى طارئ خلال شهر يونيو الماضي، كما أوضح أنه يسعى الى توفير هذه الخدمة فى عدة مستشفيات أخرى على مستوى المحافظة حرصًا على راحة المرضى.