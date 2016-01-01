جيروزاليم بوست: 3 أعضاء بالكنيست يصعدون الحرم القدسي الشريف بعد رفع الحظر

أعلن بيان لحزب البيت اليهودي، مساء الأحد، عن عزم 3 أعضاء بالكنيست الإسرائيلي على صعود الحرم القدسي الشريف، صباح الاثنين.



وكشف البيان عن أسماء هؤلاء الأعضاء وهم : يهودا غليك (ليكود)؛ وأمير أوحانا (ليكود)؛ وشولاميت معلم (البيت اليهودي)- حسبما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) على صفحتها الإلكترونية.



وأشارت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى، الأسبوع الماضي، حظرًا كان مفروضا على صعود أعضاء الكنيست للحرم القدسي الشريف.



ونبهت الصحيفة بأن كلا من أوري أرئيل (البيت اليهودي) وشارين هاسكل (الليكود) صعدا الحرم القدسي الشريف صباح الأحد.