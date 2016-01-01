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كأس العالم

باولينهو لاعب برشلونة يعود لجوانزو الصيني على سبيل الإعارة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:35 ص
باولينهو لاعب برشلونة
باولينهو لاعب برشلونة يعود لجوانزو الصيني على سبيل الإعارة
ا ش ا
أعلن نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني التعاقد مع نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني الدولي البرازيلي باولينهو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالى.

وأكد النادي الصيني - عبر موقعه الإلكتروني في بيان رسمي يوم الأحد - التعاقد مع البرازيلي باولينهو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من خيار الشراء النهائي، ليعود مرة أخرى إلى فريقه السابق بعد عام من رحيله.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت بأنه في حال قرر الفريق الصيني التعاقد مع باولينهو بصفة دائمة الصيف القادم فإنه سيدفع 50 مليون يورو للنادي الكتلوني بينما سيحصل النجم البرازيلي على راتب سنوي قدره 14 مليون يورو.

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