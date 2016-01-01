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فن

مليار دولار إيرادات فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom، ايرادات بلغت المليار دولار منذ طرحه فى مايو الماضى فى جميع دور العرض، متفوقا على فيلم الأنميشن Incredibles2 الذى احتل المركز الثانى فى تصنيف الـ BOX OFFICE.

تدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة بعد أحداث الجزء السابق منه، والذى انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التى وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاد عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة، بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.

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