أحمد فهمي أول فنان يبدأ التحضير لمسلسل رمضان المقبل

بدأ الفنان أحمد فهمي التحضير لمسلسله خلال شهر رمضان المقبل، حيث يعقد جلسات عمل مع مخرج المسلسل وفريق الكتابة تمهيدا لبلورة الفكرة التي ترتكز على الكوميديا وبدء صياغة السيناريو.



ويتعاون أحمد فهمي في مسلسله الجديد مع المخرج أحمد الجندي والكتاب مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، والذين عرضوا عليه الفكرة، قبل الشروع في كتابتها.



ومن المتوقع اختيار بقية فريق العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يخطط أحمد فهمي لبدء تصويره في أسرع وقت ممكن، عقب الاطمئنان على نجاح فيلمه "الكويسين" المقرر عرضه في دور السينما بموسم عيد الأضحى المقبل.



ولم يستقر فريق كتابة المسلسل على اسم العمل، غير أنهم اختاروا "2x1" اسما مؤقتا لحين الانتهاء من كتابته والاستقرار على الاسم النهائي.



وغاب أحمد فهمي عن سباق دراما رمضان الماضي بعد نجاحه في سباق العام قبل الماضي بمسلسله الكوميدي "ريح المدام"، والذي شاركه بطولته أكرم حسنى ومي عمر، إلى جانب الفنانة رجاء الجداوي.



ويشارك في بطولة فيلم "الكويسين" حسين فهمى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.