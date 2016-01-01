بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو

قال عبدالرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة، والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط ، " أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات للتدريب".
وتابع بطل الملاكمة خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أحتاج للاستمرار على نفس المستوى واستخدام الفيتامينات باستمرار".
وأشار عبدالرحمن عرابى إلى أنه رغم قلة الإمكانيات فى الألعاب الفردية إلا إنهم حققوا إنجازا غير مسبوق.
وتابع بطل الملاكمة خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أحتاج للاستمرار على نفس المستوى واستخدام الفيتامينات باستمرار".
وأشار عبدالرحمن عرابى إلى أنه رغم قلة الإمكانيات فى الألعاب الفردية إلا إنهم حققوا إنجازا غير مسبوق.