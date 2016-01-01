بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو

قال عبدالرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة، والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط ، " أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات للتدريب".



وتابع بطل الملاكمة خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أحتاج للاستمرار على نفس المستوى واستخدام الفيتامينات باستمرار".



وأشار عبدالرحمن عرابى إلى أنه رغم قلة الإمكانيات فى الألعاب الفردية إلا إنهم حققوا إنجازا غير مسبوق.