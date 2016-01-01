عقد بروفات مسرحية سنو وايت للمشاركة في مهرجان القومي للمسرح

قرر صناع مسرحية "سنو وايت" عقد بروفات جديدة على المسرح القومى للأطفال من أجل مشاركة المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح والذي من المقرر أن ينطلق فى 19 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.



تدور أحداث العرض حول قصة "سنو وايت والأقزام السبعة" الشهيرة.



والعرض من بطولة مروة عبدالمنعم، مصطفى حجاج، سيد جبر، عايدة فهمي، أغاني خالد الشيباني، أزياء هالة زهوي، ديكور حازم شبل، وإخراج محسن رزق.