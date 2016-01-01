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فن

أسماء جلال تكشف أسرار نسر الصعيد مع دنيا صلاح عبد الله

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:10 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم الفنانة أسماء جلال ضيفة على برنامج "آخر كل حاجة" الذى يذاع على محطة نغم إف إم، وتقدمه دنيا صلاح عبدالله.

وتتحدث أسماء عن كواليس مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" التى شاركت فى بطولته مع الفنان محمد رمضان، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وتتحدث عن كواليس أخرى فى مشوارها الفنى.

برنامج "آخر كل حاجة" يذاع من الأحد إلى الثلاثاء من الساعة 8 إلى 10 وتقدمه المذيعة دنيا صلاح عبدالله على محطة نغم إف إم، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن.

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