أسرة فيلم دماغ شيطان تستأنف التصوير غدا

قرر صناع فيلم "دماغ شيطان" توقف التصوير لمدة يومين على أن يتم استئناف التصوير يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتم تصوير فى أحد الاستوديوهات الداخلية.



الفيلم يناقش قضايا أصبحت تشغل الناس وهي الخيانة والفقر وطرق التعامل معها ويكشف أيضًا طرق الحلال والحرام.



يذكر أن فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وعمرو عابد، وسلوى خطاب، وناهد خيري، وتأليف عمرو الدالي، وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط، وإخراج كريم إسماعيل.