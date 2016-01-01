محافظ الغربية: مد فترة تقديم طلبات تقنين الأراضي إلى 25 يوليو

أعلن محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، مد مهلة تقديم طلبات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى يوم 25 من يوليو الجاري بدلا من 10 يوليو وإغلاق باب التقديم وعدم قبول أية طلبات بعد هذا التاريخ.



وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة..مشددا على عدم السماح بأية تعديات أملاك الدولة وسيتم محاسبة المقصرين.



وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضي ملك الدولة، وكذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، والأراضي التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها.