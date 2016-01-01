اتحاد كرة القدم الكرواتي يطلب من لاعبيه تجنب العبارات السياسية في المونديال

دعا الاتحاد الكرواتي لكرة القدم لاعبي المنتخب إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات سياسية في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للاتحاد.



وأفاد البيان "يود الاتحاد الكرواتي لكرة القدم التأكيد على أن العبارات المذكورة كانت مجرد رد على العديد من رسائل الدعم التي تلقيناها من جانب أوكرانيا خلال كأس العالم، مع الأخذ في الاعتبار الأثر العميق الذي تركه فيدا وفوكوجيفيتش في أوكرانيا عندما لعبا مع فريق دينامو كييف".



وأضاف البيان أن كلا من فيدا وفوكوجيفيتش وجميع اللاعبين الدوليين الخرين سيمتنعون عن إصدار أي رسائل يمكن تفسيرها سياسيا في المستقبل.



وفازت كرواتيا على روسيا المضيف بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلها 2-2 بعد الوقت الإضافي.



وفي وقت لاحق ، ظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت يظهر فيه لاعب المنتخب الكرواتي فيدا وهو يصرخ "المجد لأوكرانيا"! وقول لاعب الوسط الكرواتي السابق أوجين فوكوجيفيتش "هذا انتصار لدينامو [كييف] وأوكرانيا".



ولعب كلا من فيدا وفوكوجيفيتش لنادي دينامو كييف الأوكراني.