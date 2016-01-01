بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه

قال هيثم فهمي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، إنه ينفق 5 آلاف جنيه شهريًا لشراء الفيتامينات الخاصة بممارسة المصارعة.



وأضاف فهمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « أتقاضي من الاتحاد بدل انتقال ومصروف جيب لا يتعدى 500 جنيه».



وتابع البطل الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «منتخب المصارعة شارك في بطولة إسبانيا بدون معسكرات خارجية، ووصلنا قبل البطولة بيوم واحد»، معلقًا: «في أي دولة في العالم دي كارثة».