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فن

نيللي كريم تستمتع بالإجازة في البحر

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:04 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة نيللي كريم صور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقضي إجازتها الصيفية، وتظهر الصورة على ظهر أحد المراكب بإطلالة متميزة.

وخاضت الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اختفاء" وحققت من خلاله نسبة نجاح عالية.

مسلسل «اختفاء» بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب وتجسد نيللي دورين هما فريدة ونسيمة.
نيللي كريم تستمتع بالإجازة في البحر

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