ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبيرة تونسية: الداخلية تخاذلت في التعامل مع حادث اليوم رغم وجود المعلومات.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:26 ص
بدرة قعلول
بدرة قعلول
كريم الخطيب
قالت مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتونس، بدرة قعلول، إن المركز كانت لديه معلومات عن العملية الإرهابية، التي وقعت اليوم في ولاية "جندوبة" التونسية - وأودت بحياة 6 من عناصر الحرس الوطني- وتم إرسالها للجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية طمأنتهم بأنهم يتخذون كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.

وأضافت قعلول، في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع الرهيب الذي أُقحمت فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية في حسابات سياسية ضيقة هي التي أتاحت الفرصة لتلك العناصر الإرهابية لتنفيذ تلك الاجراءات، مشيرة إلى أن وزير الداخلية بالإنابة وآمر الحرس ذهبوا إلى المستشفى لزيارة المصابين إلا أنه تم طردهم لأن وزير الداخلية بالإنابة هو من قام بإقصاء كل الكفاءات التي نجحت خلال العام الماضي في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه اتخذ تلك الخطوات لإفساح المجال لأبناء زعيم حزب "النهضة"، راشد الغنوشي، وعناصر حزب للقيام بتلك العملية.

وأوضحت قعلول، أنه تم اختراق كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة بـ"القاعدة"، التي قامت بتنفيذ الهجوم الإرهابي، وأنها حصلت على معلومة بناء على تسجيل صوتي يؤكد تحضيرهم لعملية إرهابية على إثر إقصاء القيادات الأمنية، خاصة المدير العام لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، متابعة أنه تم إرسال ذلك التسجيل بشكل سريع إلى المسئولين إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة.

ترشيحاتنا

صدمة في بريطانيا.. وفاة ضحية غاز نوفيتشوك الروسي

سكولز يشيد بدور جوارديولا في تطوير أداء المنتخب الإنجليزي بالمونديال

الزراعة: قرار الرئيس أحبط مخططات التلاعب بأسعار الأرز .. فيديو

جد طفل الشروق: رجال الداخلية قالتلي اطمن حفيدك لن يتعرض لخدش.. فيديو

رسميا.. العميد يعلن انضمام أحمد توفيق لنادي بيراميدز

تفاصيل جديدة في أزمة ملعب الأهلي والمصري بالدوري الجديد

رؤساء دول على مقاعد الجماهير في المونديال.. ورئيسة كرواتيا الأبرز

أهداف روسيا وكرواتيا.. 11 هدفا أرهقت ملايين المشاهدين

رئيسة كرواتيا تسرق الكاميرا من لاعبي منتخب بلادها

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ وحيد حامد

جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

أمين الفتوى: الزواج بهذه الصورة ليس صحيحا ولا ينعقد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

وزير الرياضة: صرف 100 ألف جنيه لكل صاحب ميدالية ذهبية في البحر المتوسط.. فيديو
أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير ..فيديو
بطلة الرماية: راتبي 13 جنيها يوميا.. و أحمد موسى: والله أنا مكسوف
وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يحتاج العديد من التشريعات لتفعيله
أحمد موسى: أردوغان سيحلف اليمين على جثث الشعب التركي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟