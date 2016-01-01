الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي جديد على مطار التيفور

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات المعادية.



وأعلن مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف المطار وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".



فيما نقلت "رويترز" عن ضابط في الجيش السوري في الصحراء السورية الجنوبية، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ انطلقت من جنوب منطقة التنف باتجاه المطار في حمص.



وكان المطار العسكري "تي4" قد تعرض للقصف في أبريل الماضي حيث استهدف منظومات متطورة مضادة للطائرات ومخزنا للطائرات المسيّرة أرسلت إلى قاعدة "T4"، بعد المواجهة الجوية التي جرت في فبراير الماضي، والتي أسقطت فيها الدفاعات طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بعد شن الهجوم على سوريا، بداعي الرد على إطلاق طائرة إيرانية مسيرة باتجاه إسرائيل.