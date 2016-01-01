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محافظات

المنيا يواجه الداخلية على ملعب الدفاع الجوي الخميس المقبل

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:49 م
نادي المنيا
نادي المنيا
ايمن رياضه
استقر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة طارق السيد على مواجهة فريق الداخلية يوم الخميس المقبل ضمن سلسلة من المباريات التي يخوضها الفريق في معسكره بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق المنياوي نظيره " الداخلية " على ملعب الدفاع الجوي، ويسبقها مباراتين إحداهما غدا الاثنين مع فريق الشرقية للدخان، والأخرى يوم الأربعاء مع فريق كوكاكولا.

وأكد المدير الفني للمنيا أن المباريات تعد شديدة الأهمية، لرفع مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا، ضمن الاستعدادات النهائية للموسم الجديد بالدوري الممتاز ب .

يذكر أن فريق المنيا دخل معسكرا بالقاهرة أمس السبت لمدة ١٢ يوما، ويخوض خلاله ٧ مباريات ودية، كان بدايتها اليوم الاحد أمام فريق ابوالنمرس والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

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