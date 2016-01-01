اليوم.. الحكم فى طعن 8 متهمين على حبسهم بأحداث شغب مدينة نصر

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الحكم فى الطعن المقدم من 8 متهمين في أحداث شغب، وعنف بمدينة نصر في 2013، على حكم سجنهم 10 سنوات مشدد.



كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين في أحداث شغب وعنف بمدينة نصر، لاتهامهم بإثارة الرأي العام والتعدي على قوات الأمن، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة سير النقل العام، والإضرار بمصالح المواطنين.





