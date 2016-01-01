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حوادث

اليوم.. الحكم فى طعن 8 متهمين على حبسهم بأحداث شغب مدينة نصر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:52 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصرى
تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الحكم فى الطعن المقدم من 8 متهمين في أحداث شغب، وعنف بمدينة نصر في 2013، على حكم سجنهم 10 سنوات مشدد.

كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين في أحداث شغب وعنف بمدينة نصر، لاتهامهم بإثارة الرأي العام والتعدي على قوات الأمن، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة سير النقل العام، والإضرار بمصالح المواطنين.


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