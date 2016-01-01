80 فريقا تشارك في دوري مستقبل وطن لكرة القدم بكفر الشيخ

عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اجتماعًا اليوم، الأحد، بمقر الحزب بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم وبحضور أمناء المراكز والأقسام على مستوى المحافظة حيث تم إعلان مشاركة الحزب في فعاليات دوري كرة القدم الخماسية على مستوى الجمهورية.





وأوضح الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بأمانة المحافظة نظام المسابقة، أن أمانة كل مركز وقسم تشارك بـ 8 فرق لكرة القدم يضم كل فريق 8 لاعبين، بالإضافة إلى مدرب وإداري وتقام مسابقة بين الفرق الثمانية في كل مركز بنظام خروج المهزوم حتى يتم تصفيتهم إلى فريق واحد هو الفريق الفائز بالدورة فى المركز أو القسم.





وتابع: "ويقام يوم رياضي بالمحافظة لتحديد الفريق الفائز على مستوى المحافظة من خلال التصفية النهائية بين اوائل المراكز العشرة والاقسام على ان تستمر المنافسات داخل المحافظة فى الفترة من 15يوليو الى 15 أغسطس ليحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة على كأس البطولة التي سيشرف عليها إداريًا امناء المراكز والاقسام وامناء العمل الجماهيري وأمناء الشباب وأمناء الإعلام بكل مركز وقسم.





وأشار أمين العمل الجماهيرى إلى أنه فى الفترة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر سيتم إجراء المنافسات بين فرق الـ27 محافظة لاختيار 10 فرق للتصفيات النهائية التى تقام فى الفترة من 15 سبتمبر الى 15 أكتوبر حيث يتم تكريم الثلاث فرق الأولى على مستوى الجمهورية.





وتابع: ويحصل فريق المحافظة الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه والمركز الثاني على 60 ألف جنيه بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن من أهم شروط المسابقة هو أن عمر اللاعبين من 15 إلى 30 عامًا حيث يقدم اللاعبون شهادات الميلاد للصغار وبطاقة الرقم القومى للكبار لأهمية شرط السن.





وقال أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إنه تم وضع لائحة قوية للمسابقة لضبط السلوك وتحقيق الانضباط فى الملاعب على أن تقام المباريات على ملاعب الكرة الخماسية ويتم تعيين الحكام بالتنسيق مع منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.