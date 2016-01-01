الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور

صرحت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأنه تم الكشف فى قافلة المحافظة الطبية على 1523 حالة فى تخصصات اطفال وباطنة وجراحة نساء وجلدية وقلب واسنان بقافلة وزارة الصحة بقرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم.



وقامت الدكتورة امال هاشم بمتابعة أعمال القافلة أمس حيث قامت بجولة فى جميع العيادات ومعها ربيع السيد مشرف الطوارئ وفى حضور د.أحمد سعد اللباد منسق القوافل العلاجية.



وصرحت هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن القافلة برعاية د.جمال سامى محافظ الفيوم ضمن قوافل وزارة الصحة المجانية.



أضافت هاشم أن القافلة اشتملت على 5 تخصصات هى الأطفال الباطنة والنساء والأسنان والجراحة بالاضافة الى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وكذلك الفحوصات المعملية والاشعة.

