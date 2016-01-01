ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:42 ص
قوافل طبية بالفيوم
قوافل طبية بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرحت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأنه  تم الكشف فى قافلة المحافظة الطبية على 1523 حالة فى تخصصات اطفال وباطنة وجراحة نساء وجلدية وقلب واسنان بقافلة وزارة الصحة بقرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم.

وقامت الدكتورة امال هاشم بمتابعة أعمال القافلة أمس حيث قامت بجولة فى جميع العيادات ومعها ربيع السيد مشرف الطوارئ وفى حضور د.أحمد سعد اللباد منسق القوافل العلاجية.

وصرحت هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن القافلة برعاية د.جمال سامى محافظ الفيوم ضمن قوافل وزارة الصحة المجانية.

أضافت هاشم أن القافلة اشتملت على 5 تخصصات هى الأطفال الباطنة والنساء والأسنان والجراحة بالاضافة الى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وكذلك الفحوصات المعملية والاشعة.
الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور
الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور
الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور
الكشف على 1523 حالة بقوافل طبية بالفيوم .. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة سعيدة لعشاق القهوة

بطلة الرماية: راتبي 13 جنيها يوميا.. و أحمد موسى: والله أنا مكسوف

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

أول تعليق لـ وليد فواز بعد زواجه من هذه الفنانة

وزير الرياضة: صرف 100 ألف جنيه لكل صاحب ميدالية ذهبية في البحر المتوسط.. فيديو

الصحة العالمية: المصريون يحصلون على أرخص سعر للدواء بالعالم

بيراميدز يقترب من ثنائي المصري مقابل 65 مليونا

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

صدى البلد يرصد 12 مشهدا من داخل منزل طفل الشروق بعد تحريره.. فيديو وصور

برلماني يكشف عن مخرج قانوني لعقوبة البناء بالأرض الزراعية

هايدي موسى على توكتوك: كدة أنا اتشهرت

محمد ممدوح هاشم: حزين لتجاهل فوزي بدوي أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

فيديو

سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها
أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات
الدكتور مصطفى السيد يكشف عن أول لقاء جمعه بأحمد زويل في أمريكا
شاهد .. عملية إنقاذ 12 طفلا محتجزين داخل كهف فى تايلاندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟