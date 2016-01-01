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برلمان

أبوالعلا: السيسي يبدأ ولايته الثانية بتطوير منظومة الصحة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:16 ص
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
عبدالله خالد
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال ولايته الثانية على إصلاح البنية التحتية للمستشفيات المنظومة الصحية بجانب النهوض بالمنظومة التعليمية، بعد اهتمامه بالإصلاح الاقتصادي في الفترة الرئاسية الماضية.

أضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بتطوير منظومة الصحة أمر مهم جدًا، لتطويرها المنشآت وأجهزة الرعاية الطبية والخدمات داخل المستشفيات.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن التطوير في الصحة لابد أن يكون في جميع الاتجاهات بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل الذى سيتم تنفيذه من 8 إلى 10 سنوات بحسب الظروف الاقتصادية للدولة.

وطالب النائب أيمن أبو العلا أن يتم تجهيز البنية التحتية لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بالتوازي مع تطبيق التأمين الصحى الشامل في المحافظات حسب البرنامج ، مشيرًا إلى أن المدن الأكثر ازدحاما مثل القاهرة الجيزة ستكون اخر المحافظات تطبيقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.

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أبوالعلا: السيسي يبدأ ولايته الثانية بتطوير منظومة الصحة

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