13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى

حقق كليب أغنية "أطاوع" التى يشدو بها المطرب الشعبى محمود الليثى مشاهدة عبر اليوتيوب ما يقرب من 13 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها فى 16 يونيو الماضى وهى الأغنية الدعائية لفيلم "قلب امه" الذى يعرض حاليا بدور العرض.



يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان ومن تأليف تامر إبراهيم ومحمد محمدى وإخراج عمرو صلاح.



وتدور أحداث الفيلم فى اطار اجتماعى كوميدى حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.