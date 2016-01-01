انقطاع مياه الشرب عن أحياء المنيا بسبب انفجار خط طرد رئيسي

انقطعت مياة الشرب عن جميع أحياء مدينة المنيا مساء اليوم، وأكد مسئولو شركة مياه الشرب أن خط طرد رئيسي، يغذي جميع المحطات، انفجر أمام كوبري حي المنصورة بأقصي جنوب المدينة.



ودفعت شركة المياه بأطقمها الفنية والعمال والمهندسين لأصلاح العطل، ومن المقرر أن تعود المياة خلال ساعة بحسب مصادر بالشركة أعلنت الدفع بسيارات مياه تابعه لها لسد احتياجات المواطنين خاصة بالأحياء الشعبية.



وفوجئ سكان أحياء شلبي والمصاص وطه السبع وأبوهلال وكدوان وشاهين والخشابة وأرض سلطان، وأحياء وسط وجنوب وشمال مدينة المنيا، بانقطاع المياه بشكل تام في تمام الساعة السابعة مساءًا، وسادت حالة من الاستياء بينهم مطالبين بسرعة إعادتها.