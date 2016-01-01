أحمد سعيد يحتل المركز الخامس في وزن 62 ببطولة العالم للأثقال

احتل أحمد سعيد لاعب منتخب رفع الأثقال المركز الخامس في منافسات وزن -62 كجم فى بطولة العالم لرفع (الأثقال ـ شباب) في أوزبكستان بمجموعة 263 كجم (115 خطف - 148 نطر).



وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة أحمد كامل وأحمد عاشور ومحمد هشام وأسامة الجارحي وسارة سمير وإسراء السيد ، ويرأس البعثة محسن بحيري عضو مجلس الإدارة.



يذكر أن سارة سمير حققت ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط التي اختتمت مؤخرًا في إسبانيا بمنافسات وزن 69 كجم.