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كأس العالم

أحمد سعيد يحتل المركز الخامس في وزن 62 ببطولة العالم للأثقال

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:37 ص
أحمد سعيد يحتل المركز
أحمد سعيد يحتل المركز الخامس في وزن 62 ببطولة العالم للأثقال
أ ش أ
احتل أحمد سعيد لاعب منتخب رفع الأثقال المركز الخامس في منافسات وزن -62 كجم فى بطولة العالم لرفع (الأثقال ـ شباب) في أوزبكستان بمجموعة 263 كجم (115 خطف - 148 نطر).

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة أحمد كامل وأحمد عاشور ومحمد هشام وأسامة الجارحي وسارة سمير وإسراء السيد ، ويرأس البعثة محسن بحيري عضو مجلس الإدارة.

يذكر أن سارة سمير حققت ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط التي اختتمت مؤخرًا في إسبانيا بمنافسات وزن 69 كجم.

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