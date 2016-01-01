أحمد سعيد يحتل المركز الخامس في وزن 62 ببطولة العالم للأثقال

احتل أحمد سعيد لاعب منتخب رفع الأثقال المركز الخامس في منافسات وزن -62 كجم فى بطولة العالم لرفع (الأثقال ـ شباب) في أوزبكستان بمجموعة 263 كجم (115 خطف - 148 نطر).
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة أحمد كامل وأحمد عاشور ومحمد هشام وأسامة الجارحي وسارة سمير وإسراء السيد ، ويرأس البعثة محسن بحيري عضو مجلس الإدارة.
يذكر أن سارة سمير حققت ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط التي اختتمت مؤخرًا في إسبانيا بمنافسات وزن 69 كجم.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة أحمد كامل وأحمد عاشور ومحمد هشام وأسامة الجارحي وسارة سمير وإسراء السيد ، ويرأس البعثة محسن بحيري عضو مجلس الإدارة.
يذكر أن سارة سمير حققت ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط التي اختتمت مؤخرًا في إسبانيا بمنافسات وزن 69 كجم.