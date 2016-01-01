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أخبار العالم

الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية منذ بداية العام الجاري

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:50 م
الروسية
الروسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، الأحد، أنها سجلت نحو 40 ألف جريمة إلكترونية وقعت في البلاد منذ بداية العام الجاري 2018.

وكشف نائب الوزير إيجور زوبوف، عن أن البنوك مثلت معظم أهداف تلك الجرائم الإلكترونية، قائلا إن الضرر الذي أحدثته ليس كبيرا. حسبما وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقال نائب وزير الأمن العام الروسي، مينج هونجوي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إنه يتشكك في تطوير تقنية جديدة تستطيع هزيمة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف هونجوي "ينبغي ألا نخدع أنفسنا بأننا يمكن أن نجد حلولا عبر تقنية جديدة ... إن منصة عالمية متحدة ينبغي أن تُنشأ للتصدي للجريمة الإلكترونية".

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