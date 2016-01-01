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حوادث

اليوم .. الحكم فى طعن 135 متهما على الإعدام والمؤبد فى مذبحة كرداسة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:25 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصري
تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الحكم فى طعن 135 متهما، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم، فى قضية مذبحة كرداسة.

يذكر أن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى قضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما، وبالسجن المؤبد لـ"سامية شنن و79 آخرين".

وبالمشدد 15 سنة لـ34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

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