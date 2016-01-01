إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بصحراوي الإسكندرية

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل أبيس بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي مدخل ابيس - تجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (س ص ل مصر ميكروباص)، قيادة المدعو "ال م ال"، 28 عام، مقيم قرية ابيس 12 -دائرة القسم بالطريق المشار إليه.. وحال قيام قائدها بالدوران من إحدى فتحات الارتداد اصطدمت بها سيارة نقل "فر قائدها هاربًا بها" من الجانب الأيمن الخلفي للسيارة مما أدى لانقلابها على الجانب الأيسر.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد 7 من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى (رأس التين العام - جمال عبد الناصر).



حدثت تلفيات بالسيارات وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبطها وقائدها.



تحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجاري العرض على النيابة.