ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
انطلقت يوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية الأولى من مشروع تدريب المتطوعين بمتحف الفن الإسلامي لعام 2018، وذلك استمرارا لعطاء المتحف ودوره في بناء الفرد والمجتمع.

حضر انطلاق الدورة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف والدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الفن الإسلامي، حيث ألقت إلهام صلاح كلمة تشجيعية للمتدربين حثتهم فيها على الالتزام والاستفادة قدر المستطاع من التدريب.

وتضمنت الفعاليات شرحا تلقاه المتدربين عن الخطوط العريضة لبرنامج التدريب وحوار مفتوح مع المتدربين والمتطوعين السابقين، وقام بإدارة الحوار د.عبد الحميد عبد السلام مدير إدارة التدريب والنشر العلمي ود.محمد أحمد عبد السلام مدير إدارة التعاون الدولي والتوثيق الأثري.
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور
دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور

ترشيحاتنا

قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو

ديشامب: خطط هنري لإسقاط فرنسا غريبة

مدرب ريال مدريد السابق يمهد الطريق أمام رونالدو في يوفنتوس الإيطالي

رسميا.. العميد يعلن انضمام أحمد توفيق لنادي بيراميدز

أحمد موسى يكشف تفاصيل عملية اختطاف طفل الشروق ..فيديو

هاشتاج #طفل_الشروق يتصدر تويتر بعد عودته سالما

تحقيقات النيابة في فساد النقل العام: تخريد 47 سيارة عقب تجديدها بالملايين

جد طفل الشروق المختطف: أشكر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.. ومصر بلد الأمان.. فيديو

البيض والحجارة في استقبال المنتخب البرازيلي ..فيديو

جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو

صدمة في بريطانيا.. وفاة ضحية غاز نوفيتشوك الروسي

جد طفل الشروق المخطوف: مصر آمنة وتحرير حفيدي أكبر دليل ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

وزير الرياضة: صرف 100 ألف جنيه لكل صاحب ميدالية ذهبية في البحر المتوسط.. فيديو
أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير ..فيديو
بطلة الرماية: راتبي 13 جنيها يوميا.. و أحمد موسى: والله أنا مكسوف
وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يحتاج العديد من التشريعات لتفعيله
أحمد موسى: أردوغان سيحلف اليمين على جثث الشعب التركي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟