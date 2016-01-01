دورة تدريبية للمتطوعين بالمتحف الإسلامي .. صور

انطلقت يوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية الأولى من مشروع تدريب المتطوعين بمتحف الفن الإسلامي لعام 2018، وذلك استمرارا لعطاء المتحف ودوره في بناء الفرد والمجتمع.



حضر انطلاق الدورة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف والدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الفن الإسلامي، حيث ألقت إلهام صلاح كلمة تشجيعية للمتدربين حثتهم فيها على الالتزام والاستفادة قدر المستطاع من التدريب.



وتضمنت الفعاليات شرحا تلقاه المتدربين عن الخطوط العريضة لبرنامج التدريب وحوار مفتوح مع المتدربين والمتطوعين السابقين، وقام بإدارة الحوار د.عبد الحميد عبد السلام مدير إدارة التدريب والنشر العلمي ود.محمد أحمد عبد السلام مدير إدارة التعاون الدولي والتوثيق الأثري.