رشا مهدي: التعصب بيقتل كل جميل

غردت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب خسارة البرازيل أول أمس.



حيث علقت: "كنت مصدومة من ڤيديو السفالة اللي حصلت عند أتوبيس منتخب مصر النهاردة شفت جمهور البرازيل بيحدف اوتوبيس اللاعبين بالبيض .. البرازيل يا مؤمن!!! ربنا يكون في عون اللعيبة ماللي يشوفوه من تناقض ما بين تشجيع وهجوم.

مع ان اللعبة حلوة ومليانة فن .. بس التعصب بيقتل كل جميل."



يذكر أن مباراة بلچيكا أمام البرازيل انتهت 2-1 لصالح بلچيكا.

