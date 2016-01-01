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بنات البلد

أسرع رجيم دون حرمان لمحاربة الدهون المزعجة وإنقاص الوزن

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
رجيم سريع لإنقاص الوزن يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة فى وقت قياسى وحرق الدهون العنيدة يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ "صدى البلد" يمكنك اعتماده لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة

الإفطار:

قطعة من الجبن القريش + شاي بدون سكر
أو
125 جرامًا من الجبن + كوب من القهوة بدون سكر

الغداء:

150 جرامًا من اللحم الأحمر +طبق من السلطة الخضراء
أو
2 شريحة من سمك السلمون + طبق من السلطة الخضراء

العشاء:
2 بيضة + طبق من السلطة الخضراء

أو قطعة جبن قريش+ 1 توست سن

أو كوب زبادى

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