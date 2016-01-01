أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير ..فيديو

عاتب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "أنا زعلان يا سيادة الوزير.. ما فيش مكافآت ولا اهتمام بأبطالنا في بالألعاب الفردية".





وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وضع الألعاب الفردية سيتغير تماما خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رعاية خاصة لأبطال الألعاب الفردية.





وأضاف "صبحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم إشراك رجال الأعمال في دعم أبطال مصر في الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن ما سيطلبه الاتحاد لن يتأخر عنه أحد.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المجتمع الأهلي سيساهم بشكل كبير في دعم ورعاية أبطال الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن الإمكانيات التي يتلقاها بالدول الأجنبية سيحصل عليها أبطالنا المصريين.