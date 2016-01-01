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حوادث

اليوم .. محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة قسم المقطم فى قتل عفروتو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:54 ص
معاون مباحث المقطم
معاون مباحث المقطم
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشار سمير أبو دوح، وهشام السيد، وأحمد الغندور.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أحالت معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة، محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.

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