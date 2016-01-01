تعليم أسوان تناقش آليات اختيار مدربي الصفوف الأولى

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا بمدير التعليم الابتدائى ومنسق عام الصفوف الأولى ومدير إدارة التدريب وموجه عام اللغة العربية وموجه عام الرياضيات بحضور مدير عام التعليم العام، وذلك لمناقشة آليات اختيار مدربى الصفوف الأولى (الثانى والثالث) الابتدائى والبرنامج العلاجى.



وتناول الاجتماع أهم القواعد والشروط التى سيتم اختيار 90 مدربًا على أساسها بمعدل 50 مدرب لغة عربية و40 مدرب رياضيات، وذلك من المعلمين الذين تم تدريبهم ببرنامج المعلمون أولًا.



وأكد السيد الفيومى أن المديرية شكلت اللجنة التى ستتولى اختيار المعلمين، حيث إن المقابلات الشخصية ستتم صباح الإثنين بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان.



والجدير بالذكر أن المعلمين سيتم تدريبهم على برنامج تنمية مهارات الصفوف الأولى "الصفين الثانى والثالث الابتدائى" لمدة خمسة أيام وذلك لإعدادهم كمدربين لمعلمي تلك الصفوف، وذلك وفقًا للشروط التى أعلنتها المديرية أمس على صفحتها الرسمية.