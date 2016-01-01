ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعليم أسوان تناقش آليات اختيار مدربي الصفوف الأولى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:29 ص
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا بمدير التعليم الابتدائى ومنسق عام الصفوف الأولى ومدير إدارة التدريب وموجه عام اللغة العربية وموجه عام الرياضيات بحضور مدير عام التعليم العام، وذلك لمناقشة آليات اختيار مدربى الصفوف الأولى (الثانى والثالث) الابتدائى والبرنامج العلاجى.

وتناول الاجتماع أهم القواعد والشروط التى سيتم اختيار 90 مدربًا على أساسها بمعدل 50 مدرب لغة عربية و40 مدرب رياضيات، وذلك من المعلمين الذين تم تدريبهم ببرنامج المعلمون أولًا.

وأكد السيد الفيومى أن المديرية شكلت اللجنة التى ستتولى اختيار المعلمين، حيث إن المقابلات الشخصية ستتم صباح الإثنين بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان.

والجدير بالذكر أن المعلمين سيتم تدريبهم على برنامج تنمية مهارات الصفوف الأولى "الصفين الثانى والثالث الابتدائى" لمدة خمسة أيام وذلك لإعدادهم كمدربين لمعلمي تلك الصفوف، وذلك وفقًا للشروط التى أعلنتها المديرية أمس على صفحتها الرسمية.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو

ديشامب: خطط هنري لإسقاط فرنسا غريبة

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع علي جبر

أمين الفتوى: لا يشترط الوضوء عند قراءة القرآن.. فيديو

الغوص في الطين.. كيف تجرى عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند؟

نصف نهائي كاس العالم 2018 .. موعد مباريات المربع الذهبي

أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

التمويل العقارى: لن نطرح شقق إعلان العاشر حاليا والسعر يتجاوز 220 ألف جنيه

فيدا نجم كرواتيا ينفي أن يكون هتافه للمنتخب فى إطار سياسي

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

حكم أداء المرأة سجدة التلاوة دون تغطية شعرها.. فيديو

ننشر أول صور للمتهمين بخطف طفل الشروق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

فيديو

سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها
أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات
الدكتور مصطفى السيد يكشف عن أول لقاء جمعه بأحمد زويل في أمريكا
شاهد .. عملية إنقاذ 12 طفلا محتجزين داخل كهف فى تايلاندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟