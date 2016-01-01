العاصفة كريس تتحول لإعصار يوم الاثنين.. وبيريل يهدد بويرتوريكو

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن عاصفة تشكلت قبالة ساحل نورث كارولاينا في وقت مبكر اليوم الأحد من المتوقع أن تتحول إلى إعصار غدا الاثنين في حين تهدد العاصفة المدارية بيريل بويرتوريكو.





وأضاف المركز في تقرير أن العاصفة المدارية كريس تبعد 27 كيلومترا جنوبي كيب هاتيراس في نورث كارولاينا محملة برياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة.





وقال المركز "الأمواج التي أثارتها كريس من المتوقع أن تزيد وتؤثر على أجزاء من سواحل نورث كارولاينا وولايات إقليم الأطلسي الأوسط خلال اليومين القادمين" مضيفا أن بعض الأوضاع الناجمة عن ذلك قد تهدد الأرواح.





كان الإعصار بيريل تراجع إلى عاصفة مدارية أمس السبت ومن المتوقع أن يفقد المزيد من قوته مع نهاية اليوم الأحد.



