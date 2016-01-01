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كأس العالم

البيض والحجارة والسوشيال ميديا أبرز علامات غضب الجماهير في مونديال روسيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
منتصر المرشدى
ظلت الجماهير العريقة من مختلف أنحاء العالم في انتظار الحدث الأهم في تاريخ الكرة العالمية من أجل خوض الحدث الأهم على الساحة الرياضية وهو مونديال روسيا 2018 من أجل مساندة المنتخب الذي تنتمي إليها مشجعين متمنيا أن يستمر في تحقيق الفوز.

وقبل انطلاق دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم ودع الكثير من المنتخبات هذا الحدث الكروي غير المتوقع أن يطيح بكبار منتخبات العالم.

وعلى صعيد آخر هناك جماهير استقبله منتخب بلادها بطريقة تليق بهم بالرغم من عدم تحقيق الفوز الذي كانوا يطمحون إليه إلا أنهم رأوا أنه كأس العالم لم ينته.

ومن جهة أخرى خرجت بعض الجماهير لتعبر عن غضبها تجاه لاعبي المنتخب الذين ينتمون إليه بعد الاطاحة من مونديال روسيا الحالي معبرين عن ذلك بطريقة غير اخلاقية مثل استخدام "الحجارة والبيض" الأشهر في تعبير عن ذلك الغضب وفيما يلي نستعرض لكم أكثر المنتخبات التي تعرضت لغضب الجماهير هذا المونديال.

تعرض منتخب كوريا الجنوبية لموقف محرج للغاية عقب وصولهم إلى بلادهم بعد الوداع المبكر لكأس العالم إذ ألقت الجماهير عليهم البيض والوسادات خلال استقبالهم في المطار عقب وصولهم مباشرة.

وعبر المشجعون الغاضبون بإلقاء البيض وبعض الوسادات في اتجاه اللاعبين ما أثار استغرابهم.

وجاء ذلك خلال التقاط بعض الصور التذكارية بعد وصول لاعبي منتخب كوريا الجنوبية إلى مطار إنتشون الدولي حيث لم يصل أي من المقذوفات إلى اللاعبين.

ورغم وداع البطولة مبكرا عقب خسارة أول مباراتين في المجموعة السادسة إلا أن كوريا الجنوبية حققت فوزا مثيرا للاهتمام على ألمانيا حاملة اللقب بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة.

ومن جهة أخرى استقبلت الجماهير البرازيلية في حدث غير متوقع لاعبي المنتخب البرازيلي بطريقة همجية بعد الخروج من كأس العالم الحالي 2018 مما دفع دخول رجال الشرطة من أجل إنقاذ اللاعبين.

وأثناء مرور بعثة المنتخب البرازيلي بعد عودته هاجمت الجماهير الأتوبيس الخاص بنقل اللاعبين، وقاموا برشقهم بالحجارة والبيض تعبيرا عن غضبهم الشديد عقب الخروج من مونديال روسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي قد ودع مونديال روسيا من دور الربع النهائي على يد خصمه المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف.


أما بالنسبة للمنتخب المصري الذي وداع المونديال الحالي على يد المنتخب السعودي بعد الهزيمة الساحقة التي انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

تعجب المنتخب المصري لحظة وصوله إلى أرض الوطن باستقبال سيئ من الجماهير التي أصرت علي عدم استقباله بسبب النتائج السيئة، وبالرغم من ذلك اكتفت الجماهير المصرية بخروج المشاعر السلبية عن طريق استخدام السوشيال ميديا لخروج الغل الذي بداخلهم تجاه الفراعنة.

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