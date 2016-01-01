إحالة 4 أطباء في وحدة صحية بكفر الشيخ للتحقيق

أحال اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد، 4 أطباء واثنين من الإداريين بالوحدة الصحية لقرية دمنكة للتحقيق؛ لانصرافهم من العمل بدون إذن.



وقرّر مساعد محافظ كفر الشيخ إخطار الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بصورة من التقرير لاتخاذ اللازم بناءً على التقرير المعروض من إدارة التفتيش والمتابعة.



كانت إدارة التفتيش قد قامت بالمرور المفاجئ اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف بناءً على تكليفات رئيس المركز والمدينة على كافة الجهات الخدمية بالمركز والمدينة، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والإداري، فتبين انصراف المحالين للتحقيق عن العمل دون إذن.

