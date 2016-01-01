ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة 4 أطباء في وحدة صحية بكفر الشيخ للتحقيق

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:45 م
اللواء حمدي الحشاش
اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أحال اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد، 4 أطباء واثنين من الإداريين بالوحدة الصحية لقرية دمنكة للتحقيق؛ لانصرافهم من العمل بدون إذن.

وقرّر مساعد محافظ كفر الشيخ إخطار الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بصورة من التقرير لاتخاذ اللازم بناءً على التقرير المعروض من إدارة التفتيش والمتابعة.

كانت إدارة التفتيش قد قامت بالمرور المفاجئ اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف بناءً على تكليفات رئيس المركز والمدينة على كافة الجهات الخدمية بالمركز والمدينة، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والإداري، فتبين انصراف المحالين للتحقيق عن العمل دون إذن.

ترشيحاتنا

مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمالي الرياض

حكم أداء المرأة سجدة التلاوة دون تغطية شعرها.. فيديو

جد طفل الشروق المختطف: أشكر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.. ومصر بلد الأمان.. فيديو

رؤساء دول على مقاعد الجماهير في المونديال.. ورئيسة كرواتيا الأبرز

جد طفل الشروق المخطوف: مصر آمنة وتحرير حفيدي أكبر دليل ..فيديو

أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير ..فيديو

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

أمين الفتوى: لا يشترط الوضوء عند قراءة القرآن.. فيديو

ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

شاهد.. أحمد ناجي يكشف لأول مرة عن ترتيب حراس المنتخب في المونديال

نصف نهائي كاس العالم 2018 .. موعد مباريات المربع الذهبي

رسميا.. العميد يعلن انضمام أحمد توفيق لنادي بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

وزير الرياضة: صرف 100 ألف جنيه لكل صاحب ميدالية ذهبية في البحر المتوسط.. فيديو
أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير ..فيديو
بطلة الرماية: راتبي 13 جنيها يوميا.. و أحمد موسى: والله أنا مكسوف
وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يحتاج العديد من التشريعات لتفعيله
أحمد موسى: أردوغان سيحلف اليمين على جثث الشعب التركي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟