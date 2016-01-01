9 جنسيات تسيطر على المشهد السياحي في البحر الأحمر .. صور



وأضاف أن السياح الألمان يأتون فى مقدمة السياح القادمين ثم فى المركز الثانى البريطانيين ثم الأوكران فى المركز الثالث ثم النمساوين ثم البولنديين ثم الهولنديين يليهم البيلاروس ثم التشيك ثم البلجيك.



وعقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا موسعًا مع مديرى مديريات الخدمات لمناقشة استعدادات استقبال الموسم السياحى، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات للنظافة بما يليق بمكانة البحر الأحمر والسيطرة على الباعة الجائلين فى المناطق السياحية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى محيط المناطق السياحية.



ووجه محافظ البحر الأحمر مسئول الصحة بضرورة قيام الطب الوقائى بحملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم لضمان جودة الأطعمة المقدمة للسياح لتجنب حدوث أى حالات تسمم، ويأتى ذلك فى إطار استعداد كل الجهات المسئولة، حيث شهدت المحافظة إقبالا سياحيا خلال الأسبوع الماضي وتزايد في حجوزات الفنادق خلال إجازة الصيف.



ومن جانبه قال علاء حجازى أحد المديرين بإحدى شركات السياحة المشهورة بالغردقة إن محافظة البحر الأحمر أصبحت جاهزة لاستقبال السياح من كافة الجنسيات، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الإشغال السياحى بالغردقة فرصة كبيرة لاستعادة العمالة التي تم تسريحها خلال انخفاض نسب الإشغال السياحى.

أكد أحمد مصطفى مدير هيئة تنشيط السياحة بالغردقة أن هناك زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية بنسبة من ٣٠ إلى ٥٠% صاحبها زيادة في نسب الاشغالات السياحية لتصل إلى 80 % فى أغلب فنادق الغردقة، مشيرا إلى أن هناك بعض الفنادق في مناطق مكادى والجونة وسومة باى سجلت نسب الإشغال فيها 100% خاصة الفنادق الخمس نجوم.