حبس عاطلين لسرقتهما المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الطنبارى، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من تاجر بالإكراه أثناء استقلاله أتوبيس نقل عام.



وكان الرائد محمود حامد معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، ألقى أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة سور مجرى العيون، القبض على كلا من "بلال ع م" 28 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سلاح أبيض" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وشقيقه "فؤاد خ ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم "نشل"، وبحوزته هاتف محمول، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من "محمد ع ع" 49 سنة، تاجر، أثناء استقلاله أتوبيس هيئة النقل العام كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض"مطواة" المضبوطة بحوزة الأول.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.



