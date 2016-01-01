وزير الرياضة: صرف 100 ألف جنيه لكل صاحب ميدالية ذهبية في البحر المتوسط.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قيمة المكافأة المالية للميدالية الذهبية، التي سيتم صرفها لأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، تبلغ 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استمرار رفع العلم المصري في كل البطولات.



وطمأن صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، قائلا: "اللي جاي أفضل، واحنا رايحين الفترة الجاية للأول، وسيتم تلبية كل طلبات أبطالنا".



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر ليست أقل من دول أخرى حققت بطولات رياضية كبيرة، مشيرا إلى أن مصر تستحق منا الأفضل بقلب وروح ليس شعارات.

