ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق كليب اغنية "انا من سكة وانت من سكة" التى يشدو بها كل من المطرب هانى عادل واحمد شيبة عبر يوتيوب ما يقرب من 700 الف مشاهدة، وذلك منذ طرحها في يونيو الماضي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "كارما" الذى يعرض حاليًا.

فيلم "كارما" يشارك في بطولته، عمرو سعد، غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصري وحسن الرداد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمي والإعلامي يوسف الحسيني، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.

ويناقش كارما" قضية الإنسان المصري، والغني والفقير، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.

ترشيحاتنا

مغني البوب جاستن بيبر يخطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين

بيراميدز يقترب من ثنائي المصري مقابل 65 مليونا

فيديو جراف ..أسعار الذهب اليوم الاثنين

أردوغان يتولى سلطات استبدادية جديدة تعزز سيطرته على تركيا

صدى البلد في منزل الطفل المختطف بالشروق..المستشار فايز مليكة:المتهمون خطفوا حفيدي لحظة مشاهدتي لمباريات كأس العالم ..نجلتي لاحقت المتهمين ولم تستطع إنقاذه..والطفل: بحب الشرطة علشان أنقذتني

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

المسلماني يكشف عن أدلة تشكك في هبوط أمريكا على القمر.. فيديو

برلماني يكشف عن مخرج قانوني لعقوبة البناء بالأرض الزراعية

ملحمة بطولية للعاملين بمستشفى الحسين: فدينا المرضى بنفسنا في الحريق

أطعمة يجب تناولها بعد المضادات الحيوية لسبب صادم

9 جنسيات تسيطر على المشهد السياحي في البحر الأحمر .. صور

رشا مجدي عن تحرير طفل الشروق: 1000 سلام وتحية للشرطة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟