أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب

حقق كليب اغنية "انا من سكة وانت من سكة" التى يشدو بها كل من المطرب هانى عادل واحمد شيبة عبر يوتيوب ما يقرب من 700 الف مشاهدة، وذلك منذ طرحها في يونيو الماضي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "كارما" الذى يعرض حاليًا.



فيلم "كارما" يشارك في بطولته، عمرو سعد، غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصري وحسن الرداد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمي والإعلامي يوسف الحسيني، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.



ويناقش كارما" قضية الإنسان المصري، والغني والفقير، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.